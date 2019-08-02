理財周刊／美聯儲降息在即　外匯商機即將引爆

文／理周教育學苑

Ｑ：貨幣政策運行是調控經濟穩定度重要的一環，現在市場上對於美國降息預期聲浪不斷，更有官員認為只是一次性的預防降息不夠，應該要採取循環的降息措施，目前市場認為降息多少才合理？降息對於美元會造成什麼影響？在外匯操作會有商機嗎？

Ａ：美聯儲預計八月一日開啟十多年來首輪寬鬆週期。投資人目前最關心的是降息幅度：美聯儲究竟是降息25個基點還是50個基點。儘管市場預計美聯儲大概率降息25個基點，但如果事實真的如此，市場又絕不會滿足，風險資產恐因此大幅下降。

起因源自於紐約Fed銀行總裁威廉斯在七月十八日發表談話，隨後市場預期七月份降息有機會來到50個基點，美元指數應聲下跌，隔日威廉斯滅火澄清，「這是一場有關二十年研究的學術性演說，並不是FOMC七月底會議的可能政策行動」，美元指數Ｖ轉往上來到97.75。

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就理論而言，降息會造成市場流通的美元變多，美元指數會轉弱向下，但威廉斯一席話讓市場原本預期降息25個基點變得不再滿足。技術面來看，美元指數由2018年5月底以來在93.1~98.2間震盪盤整，愈長時間的整理，發動的行情也會愈大，未來有幾個關鍵價格需要注意，98是空方第一道防守關卡，而後則是98.2盤整區間高點，一旦這兩個關鍵價格順利突破站穩，美元指數將有一波不錯的多頭行情，反之，美元指數將在區間範圍繼續震盪，以收斂三角幅度來看，下次發動時間點會落在九月FOMC結果。

美元指數是衡量美元強弱的一個重要指標，八月一日美元決戰日，這次如果順利發動，外匯市場將出現重大商機，站在風口上的豬會飛，趁現在多了解外匯操作，也能為自己額外加薪！



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