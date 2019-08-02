理財周刊／美聯儲降息在即　外資熱錢湧入哪？

文／理周教育學苑

Ｑ：台股大盤近日來又陷入膠著行情，來到萬一關卡壓力不小，加上量能一直不出，上攻難度增加，這次美國降息在即，降息後的熱錢是否會湧入台股，一鼓作氣突破萬一，股民充滿期待，降息前外資做了哪些部位調整？未來該買哪些股票呢？

Ａ：大盤近日挑戰萬一關卡未過，拉回整理中，自從五月六日大跌以來，台股花了兩個月時間再次回到大跌的起跌點，然而此區壓力甚大，投資人追高意願不濃，台股遲遲無法放量上攻，美國降息在即，如果聯準會順利達成降息共識，熱錢將有機會湧入台灣股市。

近日來類股輪動，外資關注焦點已經從原本的金融類股轉到電子類股，特別是已經除權息完畢的金融股(像是玉山金、元大金、中信金、新光金……等)，外資連續多日賣超，不打算參與填息，這也表示金融股未來上漲空間有限。觀察近日外資連買動向發現，產業龍頭或法說會有成長空間的股票成為外資選股最愛，如附表華邦電法說會表示七月產能全滿，並表示在日韓相爭中看到機會，而台積電是晶圓代工龍頭股，一直都受到法人青睞，整體來說，大盤類股輪動回到電子類股上。

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台股高檔震盪，在金融及電子類股不同步情況下，股票續航力不足，操作上以選股不選市、短進短出為原則，目前降息熱錢效應在台股表現上並不明顯，端看周四凌晨發表談話內容而定，如果這次的降息是屬於一次性預防性降息，對於台股未來影響不大，但若是循環性降息，全球熱錢才有機會湧入台灣市場，為股市帶來後續量能。

綜合上述背景，建議投資人先保守觀望，等待量能確認後再布局會安全一些。



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