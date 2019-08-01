響應酒駕新法　台灣大車隊代駕大降價最低330元起

▲酒駕重罰新制今年7月起上路，台灣大車隊宣佈自即日起推出新的代駕降價方案，以推廣酒後代駕服務加速普及。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

酒駕重罰新制今年7月起上路，為推廣酒後代駕服務加速普及，台灣大車隊宣佈自即日起從北北基桃地區開始推出全新降價方案，不分時段最低起步價3公里內只要330元，以期每月代駕趟次能達到上萬趟次目標。

台灣大車隊表示，行駛超過3公里、未滿10公里，一般時段（7時至23時59分）均為440元，通宵時段（0時至6時59分）也只要550元；行駛超過10公里，每1公里加收50元，超過30公里，每2公里加收50元，且代駕司機停等10分鐘以內都不額外收費。

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台灣大車隊指出，透過推出更實惠的價格方案，55688代駕期許促進台灣代駕服務加速普及，使台灣民眾養成必要時馬上預約代駕司機的習慣，進而降低各類危險駕駛人所引起的車禍傷亡，協助打造安全友善的台灣交通環境。

另外，台灣大車隊也對代價行為進行調查，發現55688代駕自服務推出以來已累積12萬次的服務趟次，當中有九成的任務量來自個人預約，客群年齡層主要為30至39歲、其次為40至49歲，當中男性佔比七成，且只有兩成的用戶會事先預約，其他八成的用戶則於飲酒當下或事後臨時呼叫酒後代駕服務。

觀察酒後代駕用戶過去叫車熱門地點，台北市的忠孝東路、林森北路、中山北路、敦化南路、南京東路與松壽路為台灣人喝酒最常前往的區域路段，首選供酒場所包括熱炒店、日式料理店、飯店與酒吧等，然而從薑母鴨與羊肉爐店呼叫酒後代駕服務的比率，近年來也顯著增長，可見冬季進補大啖含酒料理後應避免開車的觀念，在政府與代駕業者協力加強宣導後已見成效。

比較用戶各時段使用酒後代駕服務的頻率，55688代駕也發現一周七天裡，服務需求最高峰為周五，周一的需求量則為最低；平日需求高峰時間為20~21時，通宵代駕任務僅佔三成，周末需求高峰時間則是22~23時，通宵代駕任務則增加為5成。