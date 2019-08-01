銀行8年超收「信用卡違約金」！金額破千萬…金管會下令退還

記者鄒鎮宇／台北報導

金管會去年發現某銀行超收信用卡違約金，開始對37家銀行信用卡進行追查動作，發現自2011年開始超收數億元的違約金，下定要求銀行將款費退回。但銀行認為金額龐大、客戶8年金可能失聯，因此雙方協調結果為2018年12月發函後至今的超收全部退回給持卡人，預估金額有數千萬元。

金管會指出，2011年2月9日曾規定，信用卡違約金最高能收取的期數為3期，假設5月5日該繳款，之後的6月、7月、8月沒有繳款，銀行最多只能收到5至7月共3個月的違約金，8月及8月後的便不能收取。

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▲金管會要求銀行將超收的信用卡違約金退還，圖為金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）



然而，檢查局發現，有銀行誤解此函令，認為連續收3期後停收1期，便可中斷限制、重新計算違約金，某銀行便自2011年2月開始超收8年的違約金，金額近千萬元。

檢查局開始針對37家銀行進行調查，進行全面的金檢，發現有多間銀行自行解讀法規而違規，因此在2018年12月19日重新發函，釐清相關規定，並要求各行將超收的金額退還給持卡人。

對此，各銀行認為，退回8年的超收實在金額過大，況且許多用戶在這8年期間內可能早已不使用，甚至是換到他行，整體作業繁複、成本過高。最後，金管會認定，至去年定義釐清後開始，還有違規超收的情況便須退還。

