境外資金匯回子法規範不可重複優惠　財政部4點釋疑

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

境外資金匯回專法即將將要上路，千億活水將要發酵，財政部日前也公布子法規，預告期將在明（2）日截止，但是外界對於財政部所公布的子法規第14條規範，個人及營利事業會回境外資金，以境外轉投資收益已經依境外資金匯回專法課稅，就不得同一投資事項享有其他法令所規定的租稅優惠。

其中最外界所疑慮是「同一投資事項」的定義，不夠明確，若是未來企業透過增資其他公司或者是新設公司轉投資5G產業或者智慧機械等，就可能會產生租稅優惠上的爭議。

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財政部今（1）日4點說明，希望可以排除企業的疑慮，其一是，預告後將子法規中所謂「同一投資事項」給出更明確的定義與說明；二，盤點現行有哪些優惠與專法的優惠有重複的疑慮，稽徵機關必須說明為何有重複租稅優惠的疑慮，並且負舉證責任。

第三，未來如果遇到較複雜的個案，也會就個案部分請經濟部協助認定，確定是否符合享受重複租稅優惠的情況；第四，不論是個人或者是企業，若對重複租稅優惠的見解不同，稽徵機關負有舉證責任。

官員表示，由於海外資金專法的稅率已經非常優惠，為賦稅公平，避免重複優惠或過度獎勵。而金管會、財政部與經濟部的子法依各界意見之後可以發布生效；經濟部則是須經行政院核定，但將求上路日期一致，也就是預定8月15日正式上路。