傳員工「自發連署」挺郭台銘選總統　鴻海：並無動員連署

▲鴻海創辦人暨董事郭台銘。（圖／記者季相儒攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）創辦人暨董事郭台銘出國散心兩週後回台，競選辦公室正規劃安排粉絲見面會，至於是否參選總統，尚未有定論，只是近來不僅臉書「郭台銘粉絲老虎軍團」發起連署，甚至連鴻海集團員工都傳出動員連署，對此，鴻海集團回應「公司並無動員連署」。

郭台銘在7月31日搭乘私人飛機返台，結束兩週出國散心之旅，同一天台北市長柯文哲投下組黨震撼彈，各界傳言四起，甚至有傳聞鴻海集團內部各單位展開動員，自發性連署要支持郭台銘參與2020年大選的選舉人記名連署切結書，對此，鴻海集團回應「公司並無動員連署」。

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此外，由郭台名粉絲組成的臉書社團「正義老虎軍團」，30日也在臉書粉專宣布，8月3日上午10點30至下午5點將在板橋農會前廣場，發起「郭台銘參選總統連署」的活動，並提醒民眾自備身份證、正面影本，希望1個月內在全台遍地開花，完成50萬份連署書。

「正義老虎軍團」表示，台灣需要大破大立的郭台銘當總統！國民黨可以輸，但中華民國不能輸，所以「正義老虎軍團」全面發起連署郭台銘參選2020總統活動，希望郭台銘來當中華民國的總統，不分藍綠的照顧所有百姓。