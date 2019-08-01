樂天純網銀將上線　拚開業後3年之內開始賺錢

▲樂天銀行籌備處負責人魏啟林（左）。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

金管會近日公布純網銀的名單，國票金與日本樂天合資的樂天國際商業銀行（純網銀）上榜，籌備處規劃，預計明年的第2季末上線，而且希望開業之後的3年之內損益兩平，開始獲利。

金管會公布Line Bank、樂天銀行以及將來銀行可以設置純網銀，樂天國際商業銀行籌備處負責人魏啟林表示，國票金是台灣票券業的一軍；而樂天在國際上的銀行也是一軍，且樂天的純網銀股東結構單純，未來團隊經營策略可以更為團結，這也是樂天國際商銀的優勢。

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現在金管會也在研議，不只消金可以線上開戶，中小企業也可以在線上開戶，所以未來企業也可以在線上開戶，這也是純網銀可以切入的一點。目前規劃，可以讓消費者自行選擇開立何種外幣帳戶，以日圓為例消費者可以選擇對自己最有利的換匯點，選擇最有利的換匯時機，等到到日本時，就可以直接由日幣存款扣款。

至於資安方面，樂天商業國際銀行有交易監控系統、避免消費者遭受到駭客的攻擊；詐騙的防制系統，雖然可能讓交易中斷，但是主要的目的是保護消費者；另外就是高風險的檢測等。根據預估，建置系統需要花8個月的時間，樂天國際商業銀行開業，預計也要到明年第2季末才會上線，希望開業後的3年後就可損益兩平，但能更早更好。