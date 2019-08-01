打假破功　全國警查假消息一年僅一案裁罰3千元　基層嘆大砲打小鳥

▲警政署刑事局大動作打假、但成效有限且引發大砲打小鳥、箝制言論自由的爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近年隨著社群媒體和手機通訊軟體發達、網路成為民眾散播訊息利器、也成為各政治陣營經營「自媒體」凝聚民眾意識形態的新戰場。對於網路假訊息滿天飛，政治人物擔心有心人包含對岸網軍透過臉書社群、手機通訊軟體散播假訊息影響選情和社會穩定，行政院在2018年責成警政署成立網路打假中心，並由警察機關偵辦網路爭議訊息。

雖然政府從去年九合一大選期間，要求警方成立「打假中心」並由刑事局領導全國各地刑事警察大隊科技犯罪偵查組成立專責編制，主動偵辦網路假消息。刑事局及全國警方據此介入偵辦網路爭議假訊息案件，根據警方今年統計資料，假訊息涉及政府機關的共有14件、涉及公共政策的共有15件、攻擊批評政治人物的共有28件、由名嘴或民眾遭不理性網軍恐嚇提告的有5件，警方投入大量人力、網路情蒐技術過濾分析，總共調查成案約62件。

但警方投入包含刑事局偵九大隊、電偵大隊、以及各縣市刑警大隊科技犯罪偵查隊等大批警力資源偵辦打假案件，其中案件數最多的網友恐嚇危害安全案類，留言者多為境外包含大陸、東南亞註冊的境外IP，警方無從抓人。另外警方內部統計從去年九合一大選期間移送的打假案件總共9件，其中包含刑案類5件、社維法4件，迄今只有中選會遭散播不實消息「聽說票已經送出來了，要求公務人員幫忙放進票箱內部夾層，很多公務人員不肯」影射政府機關作票，遭中選會函送刑事局處理順利裁罰、算是「打假成功」其他都獲不起訴處分，讓承辦警方呈現辦也不是、不辦也不是的尷尬狀態，士氣相當低落。

刑事局雖然大動作打假，但院檢司法官恐以刑法、社維法相繩網路訊息，恐造成司法箝制言論自由、幫政府當輿論打手的爭議；目前刑事局移送打假消息案件，迄今目前僅有一案以社維法裁處3千元，其他均獲不罰、不起訴處分，警方知情人士透露：政府打假訊息模式未來恐需調整。

警界人士透露，打假消息動員人力多、耗費吃資源大，可是成果十分有限。另外如何界定「假消息」警方是否要介入偵辦的SOP也尚未確立。知情人士透露，例如警方接到是總統府、甚至部會層級上級機關的檢舉，爭議消息內容若是對於政府的善意批評、或者自認為是在監督、質疑施政，警察到底該不該辦？或者是親近政府高層的名嘴、網紅散播不實訊息時，基層警察是否敢介入調查處罰高層？也有警察認為頻繁以《社維法》警力資源調查網路訊息，會產生妨害言論自由的寒蟬效應。

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