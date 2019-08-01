6月刷卡3,282億創下歷史新高　雙狗卡發威..台新銀發卡數衝第一

▲根據金管會統計，6月單月刷卡金額3,282億元，一舉創下歷年來單月新高。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（1）日公布6月信用卡最新統計，6月單月刷卡金額新台幣3,282億元，一舉創歷年來單月新高，銀行局官員表示，主要是民眾繳交房屋稅和綜所稅所影響。

根據金管會銀行局統計，截至今年6月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,532萬張，總有效卡數約3,046萬張，其中當月簽帳金額約3,282億元，較上月的2,679億元增加603億元，創下歷年來單月新高。

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金管會銀行局副局長莊琇媛表示，按照過往經驗，每年6月單月都是最高的，主要是民眾繳交房屋稅和綜所稅所致；進一步了解部分銀行刷卡繳稅的金額國泰世華銀行達100億元、兆豐銀行27億元、玉山銀行137億元、台新銀行79.4億元及中信銀行228億元。

另觀察各家銀行6月發卡數表現，其中又以台新銀行發卡數最高，共發了8萬1,144張，緊追在後的是中信銀行5萬9,963張，其餘則分別是國泰世華銀行（5萬7,065張）、玉山銀行（5萬6,633張）、台北富邦銀行（5萬3,851張）。

莊琇媛指出，台新銀行6月發卡數最高，其中又以@GoGo卡與FlyGo卡的「雙狗卡」貢獻最多，再者是太陽玫瑰卡。