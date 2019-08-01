為電源開發籌資　台電將發行171億元公司債　經部掛保證全年財報不虧損

▲台電以智慧電網布局未來，從創能、儲能、節能及系統整合等四大層面全面強化電網體質，力求達成我國能源轉型之目標。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

為電源開發籌資，台電公司今（1）日表示，經常務董事會通過，預定於9月中旬發行無擔保普通公司債171億元，主要因應第七輸變電計畫、林口電廠更新擴建計畫、大林電廠更新改建計畫等資金需求。

台商回流一波波，但全國工業總會日前提出白皮書，表達對國內缺電的擔憂。對此，經濟部長沈榮津表示，國內目前沒有缺電的情況，也「掛保證」明年備轉容量率10%、備用容量率15%的目標「使命必達」。

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另外，針對台電上半年繳出虧損成績單，外界直指主因在於電價凍漲的政策，經濟部長沈榮津表示，台電過去在評估電價時，預估油價的變動與現況有落差，造成台電上半年虧損。

沈榮津指出，今年還有五個月，未來油價仍有起伏，目前的電價公式規劃台電的合理利潤約落在3%到5%，並且將電價區分為夏季、非夏季，下半年夏季電費進來後，營收有增加的機會，加上電價穩定基金也能撥補挹注，強調全年「台電應該不會有虧損。」

台電表示，去年下半年、今年上半年電價都沒有調整，因此結算下來才會出現虧損；此外，燃料占電價成本逾五成，近期國際燃料價格上漲，相對電價沒有上漲，一來一往間也是造成虧損的原因，但未來將透過電價穩定基金撥補挹注，預期未來虧損可望縮小。