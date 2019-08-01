華映重整遭駁回...陷解散清算危機　9家銀行最大損失7億

▲面板大廠華映面臨解散清算的危機，9大債權銀行預估可能損失金額為7億元。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

華映2018年12月爆發財務危機，並同時向法院聲請重整，不過如今重整抗告遭駁回，未來可能走向解散清算之路。金管會今（1）日表示，9家銀行對華映進行放款，總債權餘額48.6億元，預估可能損失7億元。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，截至7月底，共有9家銀行債權總授信餘額共計48.6億元，提列備抵呆帳為15.1億元，預估最大損失金額為7億元，主要是每家擔保比例都很高，因此預估損失金額較低。

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至於這9大債權銀行依序為陽信銀行9.14億元、合庫銀行9.05億 、華南銀行7.24億、台北富邦銀行7.2億、土地銀行5.4億，其餘還有台灣銀行、兆豐銀行、彰化銀行及台新銀行。

此外，大同旗下太陽能矽晶圓廠綠能科技先前董事會決議辦理解散清算，到7月底為止，由於土地銀行和京城銀行已打呆，目前只剩下5家銀行，授信餘額達7.4億元，提列備抵呆帳為7.13億元，預估損失金額約7.21億。

至於債權金額最大的前5大是台灣銀行2.43億元、華南銀行2.55億元、兆豐銀行1.84億、彰化銀行3000萬及安泰銀行2800萬。