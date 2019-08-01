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央行理監事會議記錄曝光！國內經濟成長動能緩和　理事全數贊成利率連12凍

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▲▼央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行於今年6月20日召開第2季理監事會議，並於今（1）日公布會議記錄，全體理事均同意維持央行重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率不變，分別為1.375%、1.75%、3.625%，主要係基於國際經貿前景不確定性高、國內經濟成長動能緩和，以及通膨展望平穩等考量

央行指出，3月至6月期間，全球景氣持續趨緩，貿易成長下滑，受到中美貿易升溫、英國脫歐進程延宕影響，國際金融市場動盪，經濟下行風險加大，國際機構普遍下修本年全球經濟及貿易量成長預測，主要經濟體貨幣政策立場多趨於寬鬆。

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在國內經濟情勢方面，由於全球不確定性持續升高、國際景氣降溫，衝擊國內出口，且台股隨國際股市波動加大，影響消費信心，致經濟成長趨緩。1至4月平均失業率較上年同期略升，薪資成長略緩，唯就業人數持續緩增，勞動市場情勢尚屬穩定。

央行表示，今年1至5月消費者物價指數（CPI）平均年增率為0.51%，不含蔬果及能源之核心CPI年增率則惟0.49%，漲幅緩和。考量颱風季節來臨、蔬果等食物類價格恐受影響，預期下半年平均CPI高於上半年，但全球經濟展望下滑，預期今年國際原油價格略低去上年，加上國內需求溫和，全年通膨展望平穩。並預測全年CPI為0.87%、核心CPI為0.76%

央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量當前國內物價漲幅和緩，本年產出缺口負值略微擴大，通膨展望穩定；全球經濟雖潛藏下行風險，在內需支撐及基期較低下，預期下半年國內經濟成長高於上半年，全年景氣力道仍屬溫和；以國內實質利率水準與主要經濟體相較，亦屬居中，因此央行理事會決議維持政策利率不變，維持適度寬鬆貨幣政策，有助物價穩定及整體經濟金融穩健發展

展望下半年，央行表示，綜整影響全球經濟下行風險升高的不確定性因素主要包括：（一）美中貿易衝突加劇，後續談判進展，將影響全球經濟前景；（二）英國可能無協議脫歐，加以義大利財政健全疑慮，歐洲政經不確定性仍高，不利其金融穩定；（三）美國與中國大陸非金融企業債務高，全球金融脆弱性上升，恐危及國際經濟金融發展；（四）地緣政治風險加劇，不利全球經濟前景。

而在國內展望部分，央行預測下半年經濟成長率2.36%（上半年為1.73%），全年為2.06%。央行表示，雖預期國際需求仍弱，受美中貿易衝突帶來部分轉單效應及基期較低之影響，出口成長略升，加上政府推動擴大內需政策，有助民間消費與投資。惟中美貿易談判進展，將是影響經濟成長的主要因素。

談及未來是否降息，央行一位理事認為宜伺機而動，視未來發展再做決定。央行總裁楊金龍也於6月理監事會議中強調，美國升息台灣不一定會升息，美國降息台灣不一定會降息，因各國央行考量因素不同。楊金龍說，台灣要考量到利率若再調降的效果，是否有其他支持經濟成長的動能，包括台商回台投資、財政政策做為搭配工具，他說：「貨幣政策不是萬靈丹，有侷限性」。

另外，對於國際資金快速移動，金融市場波動擴大的現象，央行表示，新台幣對美元匯率波動幅度低於其他主要幣別，雖新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素（如短期資金大量進出）與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序

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關鍵字：央行,理監事會議,利率政策,重貼現率,楊金龍

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