蘋果史上最佳Q3！「大中華區」營收回復...穿戴、服務部門勁揚

▲蘋果周二（30日）盤後公布2019會計年度第三季財報。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果周二（7月30日）盤後公布2019會計年度第三季財報，營收較去年同期增長1%，為歷年同期新高，連同每股獲利及下季財測皆優於華爾街預期。雖然iPhone營收較去年同期下滑12%，但蘋果仍靠著服務業務、穿戴設備、Mac電腦及iPad的強勁增長繳出亮眼的財報表現。

以下為蘋果高層電話會議要點：

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● 看好穿戴設備及服務業務

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）表示，蘋果預期往後會繼續看到非iPhone類別的飛速的增長。在可穿戴設備領域，蘋果於Q3取得了超過50%的增長；在服務業務方面，也達到雙為數增長。這兩大類服務對蘋果已愈來愈重要，「隨著其飛速的發展，這將對我們極其有幫助。」

值得注意的是，過去一直是蘋果主要收入來源的iPhone營收大減，使其佔蘋果整體營收比重下滑至48%，這是自2012年第四季以來，iPhone佔整體營收首次低於50%。蘋果已能從應用程式、AirPods、Apple Watch中增加收入，但據彭博報導，儘管非iPhone產品及服務業務的銷售在過去9個月來較去年同期增長了126億美元，也無法抵銷iPhone高達191億美元的營收降幅。

● 大中華區等市場營收回復

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，蘋果在Q3重新在中國大陸實現增長，每項產品在大中華地區均有所改善，這可歸功於蘋果的舊換新計畫及中國大陸的激勵計劃。而梅斯特里也提及，App Store在中國大陸的增長尤其顯著，「App Store想在中國通過遊戲實現獲利，政府已經批准了好幾個遊戲，大大有助於我們在這一市場的表現。」

● 新興市場增長

庫克表示，蘋果在新興市場的年增長率「顯著提升」，特別是在金磚四國市場，前景勝制。「印度市場在本季度有所反彈，我們實現了這一區域的再增長，我們對此非常滿意。在巴西，也有所增長。我們還將繼續關注企業客戶的市場。」

● Apple Card 8月在美問世、蘋果訂閱服務陸續上線

庫克證實，蘋果與高盛合作推出的信用卡服務Apple Card將於8月在美國正式發布。而梅斯特里指出，蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade及影音串流服務Apple TV+也將於今年秋季上市。梅斯特里相信，這些服務將使蘋果在服務方面再創新高。