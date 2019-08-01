Fed預防性降息　法人：短期震盪　長期偏多

▲美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

美國聯準會（Fed）降息一碼，符合市場預期，但主席鮑爾會後聲明卻澆熄市場熱情。法人認為，這次是「預防性降息」，以降低未來的不確定性，金融市場短線或有震盪，長期格局依舊偏多。

聯準會主席鮑爾表示，這次基本上屬於貨幣政策的中期調整（midcycle adjustment）政策，而非一系列降息循環的開始。

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此話澆熄市場熱情，美股三大指數全面下跌逾1%，不過美國10年期公債殖利率卻下跌4.36BPs，收在 2.0144%；台股終場收在10,731點、下跌92點，跌幅0.85%，成交量1296.28億元；三大法人合計賣超154.89億元，其中自營商賣超0.95億元、投信買超5.72億元、外資及陸資賣超159.66億元。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，這是降息有兩大意涵。第一，美國經濟體質仍好，但擔心其他國家的疲軟會「帶衰」美國，因此採預防性降息，等於是「買保險」的概念。鮑爾的一席話，雖強調這次非一系列長期降息的開端，但他也說，有必要幫助被「甩在後頭」的人，暗示聯準會未來幾個月再度降息預留可能性。

許書豪表示，第二，這次降息等於是提前結束縮表，目的為了讓貨幣政策一致性，對中長期之股債表現相當有利。總不能一手降息、一手緊縮，而提供市場充裕的流動性。

許書豪表示，以歷史看現在，小型降息循環後，股市短震盪、長看多。觀察1995年與1998年的兩次小型的降息循環，這2次短暫降息期間，標普500指數1年來漲幅介於13.9%~26.1%；債市表現方面，美國投資等級債與高收益債1年表現都優於公債，顯示在整體利率下行環境、經濟沒有衰退疑慮下,各債券皆有表現機會，後市依舊看多。

▼彭博市場調查 Fed 降息機率。（資料來源:Bloomberg、第一金投信整理 2019/8/1）