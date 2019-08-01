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若川普連任失敗　新興市場教父：美股將混亂！新興市場將是投資好選擇

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新興市場教父墨比爾斯來台記者會。(圖／記者林潔玲攝)

▲墨比爾斯指出，由於川普的政策，美國市場持續繁榮。（圖／資料照）

記者趙正瑋／綜合報導

《CNBC》報導，資產管理公司Mobius Capital Partners的聯合創始人墨比爾斯（Mark Mobius）表示，美國的經濟和股市會因川普的政策而持續攀升，但若是川普輸了2020年的美國總統大選，股市將會「陷入混亂」。

素有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯指出，由於川普的政策，美國市場持續繁榮。自2017年就職以來，川普採取了一些行動，許多人都認為這對商業發展很有利，例如：削減公司稅率等。

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同時，他也表示，自2017年初以來，標普500指數和道瓊工業指數皆上漲超過30％，那斯達克指數上漲約45％。倘若，川普在明年的總統競選中失利，美國股市的樂觀情緒可能會受到衝擊。

墨比爾斯認為，目前川普應該不會落選。但是，由於許多媒體相當反對川普，而這可能會持續到明年的選舉，所以，美國經濟的不確定性也在增加。

墨比爾斯也表示，美國股市上漲意味著股價或已達到顛峰。歐洲和日本的經濟看起來乏善可陳，因此他認為在已開發國家市場的投資機會較少。不過，由於美國聯準會（Fed）降息的因素，投資新興市場也許會是一個更好的選擇。

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關鍵字：川普,股市,歐洲,日本,Fed,新興市場

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