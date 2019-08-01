全球股市陰霾漸散　勞動基金上半年大賺近3,000億收益率破7%

▲根據統計，2019上半年勞動基金收益數達2,982.8億元，收益率達7.57%。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（1）日公布最新投資績效，截至今（2019）年6月底，整體勞動基金收益數達2,982.8億元，直逼3,000億元大關，收益率達7.57%，其中單是6月就賺進731.3億元。

根據「勞動基金運用情形報告」統計，截至今（2019）年6月30日，整體勞動基金規模為4兆1,733億元，其中新制勞退基金規模為2兆3,371億元，舊制勞退基金規模為9,534億元，勞保基金規模為7,280億元，就保基金規模為1,307億元，職災保護專款規模為107億元，積欠工資墊償基金規模為134億元。

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新制勞退基金、舊制勞退基金、勞工保險基金、就業保險基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金的收益率依序為7.47%、8.46%、8.25%、1.13%、0.47%及1.19%。另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3,512億元，收益數為226.9億元，收益率為7.24%。

另外，觀察MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，在6月表現分別是6.55%、6.34%、5.98%、2.21%及2.22%，累計今年表現分別為16.23%、12.25%、10.15%、10.32%及5.57%。勞動基金運用局表示，6 月份國際金融市場，隨著中美貿易談判露出曙光，美、歐央行釋出寬鬆訊息，以及美墨關稅達成協議，推動全球股票市場回穩。

勞動基金運用局指出，今年以來，中美貿易談判妥協與破裂反覆，使得全球經濟景氣前景埋下陰影，金融市場上下劇烈波動，但在多國主要央行為因應經濟放緩，重啟相對寬鬆的貨幣政策下，金融市場經過5月份的休整，6月全球股市與債市再次穩定走升，加上勞動基金採多元分散資產配置策略，6月份基金收益較5月份增長了731.3億元。

展望未來，近期中美貿易重啟協商，貿易憂慮有所緩解，接下來協商仍充滿變數，加上全球主要央行轉向預防性寬鬆的貨幣政策，有助延長此波的景氣擴張循環，不過高漲的貿易保護主義，對企業的獲利影響逐漸浮現，金融市場呈現機會與風險並存現象，勞動基金運用局後續將觀察美國對各主要經濟體的貿易政策走向、英國脫歐時程、區域地緣政治風險及企業獲利情形等變數，審慎調節投資步伐。