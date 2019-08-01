聯準會降息失靈！台股下跌92點作收　外資落跑賣超159億元

▲ 台股終場收在10,731點、下跌92點，跌幅0.85%。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

Fed主席暗示今年並不一定會有下一次降息，引發美股慘跌。台股今（1）日亦開低走低，權值股表現不振，盤中一度跌逾百點，最低來到10,714點，終場收在10,731點、下跌92點，跌幅0.85%，成交量1296.28億元；三大法人合計賣超154.89億元，其中自營商賣超0.95億元、投信買超5.72億元、外資及陸資賣超159.66億元。

權值股今日表現不振，股王大立光（3008）早盤開低，雖盤中一度翻紅漲至4285元，但又拉回在4250元附近震盪，終場收在4225元、跌幅0.59%；台積電（2330）一路震盪走低，終場收在256.5元、跌幅1.16%；鴻海（2317）開盤跌逾1%之後跌幅收斂，終場收在77.9元、跌幅0.89%。

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觀察各大類股表現，今天僅資訊服務、玻璃、電子零組件類股維持上揚，其他類股全數下跌，其中傳產相關類股跌勢最兇。而受到大陸禁止個人來台自由行影響，觀光類股重挫，其中國賓（2704）下跌1.8%、晶華（2707）下跌4.45%，華園（2702）下跌7.09%。

金融類表現也是一片慘綠，僅台產（2832）、中再保（2851）、遠東銀（2845）維持上漲，金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881）各下跌0.74%、0.69%。

國泰證期顧問處分析師簡伯儀表示，台股因短期賣壓湧現，指標會在高檔修正，需要一段時間整理，並可能回測季線；但另一方面，他認為資金行情仍在，以中長線來看，下半年仍舊有力回升。