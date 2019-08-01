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威力彩15.2億頭獎在呼喚！　民眾集資買氣大增75％...業者說「800元包牌法」易中獎

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▲▼威力彩頭獎上看15.2億，讓不少民眾決定到投注站試試手氣。（圖／記者紀佳妘攝）

▲威力彩頭獎上看15.2億，讓不少民眾決定到投注站試試手氣。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩連槓43期，頭獎上看15.2億元，若是一注獨得，將會是今年最高單注獎金。許多民眾聽聞後，紛紛到投注站想要試試手氣，希望自己成為下個幸運兒。不過要怎麼買才容易中大獎？彩券行建議，可使用800元包牌法，就能提高中獎機率，不怕與頭獎擦身而過。

台彩表示，今天開獎的這期威力彩預估銷售約4.3億元，相較7月平均單期銷售約2.46億元，約成長75%。

請繼續往下閱讀...

之前曾開出威力彩貳獎的彩券行表示，隨著頭獎金額越來越高，不少人趕在開獎前賭一把，也有民眾集資一起買，帶動一股搶購熱潮，買氣明顯翻倍成長。

至於如何提高中獎機率，彩券行指出，民眾可參考800元包牌法，威力彩選號分為兩區，第一區是01到38個號碼、第二區則是01到08個號碼，而所謂的「800元全餐」，意思是第2區採用包號的方式，把01至08號全部買下來，再搭配電腦選號或自己選號買第一區，8注也只要800元，以小搏大包牌的買法，中獎機率就能大幅提升。

彩券行說，先前曾開出威力彩貳獎，那位民眾第一區6個號碼全中，第二區卻沒有中，因此與10億元頭獎擦身而過，讓貳獎得主哭笑不得，因此為避免第二區沒對到獎，不妨考慮選擇第二區全包玩法，若民眾有預算考量，也可揪親朋好友集資包牌。

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關鍵字：台彩,威力彩,彩券行,集資,包牌,中獎,頭獎,財神爺

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