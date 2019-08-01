將來銀行開業後　前2年開戶數拚百萬　3到5年拚獲利

▲將來銀行預定董事長鍾福貴(中)。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

將來銀行取得金管會許可設立純網銀，也已經規劃營業藍圖。將來銀行籌備處今（1）日表示，將來銀行預計最快在明年第2季上線，希望上線後前兩年可以有百萬開戶數，預計3~5年可以獲利。

金管會7月30日公布純網銀的名單，包含LINE BanK、樂天以及將來銀行全部上榜，由於台灣已經有36家銀行，再3家新型態的銀行，使得外界好奇純網銀將如何在台營運。金管會主委顧立雄特別點出，純網銀由於沒有實體分行，成本相對較低，但仍要有合理的定價模式，金管會不允許掠奪式競爭。

請繼續往下閱讀...

將來銀行籌備處表示未來營運規劃將有三大重點，包含在短期之內的業務發展，例如存款、Debit卡、在支付以及貸款上都不會缺席，但是將來銀行強調，未來不會以「1.1%」、「1.2%」（指數位帳戶現在的活儲利率）上競爭。

落實普惠金融，即使金融業也遍地開花，但仍有許多人是無法接受到金融的服務，像是新住民等，未來還有機會可以成為夥伴；以及落實資訊安全，將來銀行預定董事長鍾福貴表示，資訊安全對將來銀行非常重要，不只是設置防火牆，還是要建立機制、分析若有異常就要立即處理、弱點測試，甚至是要取得國際的認證。

現在將來銀行也正在招兵買馬，預計年底要招募逾100人、開業之前總數要到200人~300人，其中科技人才要達到1/2強。根據將來銀行籌備處的規劃，預計最快明年第2季開業、開業前兩年希望開戶數可以達到百萬人，但長期開戶數還是希望超過目前傳統銀行數位帳戶總開戶數(目前為150多萬戶)、預計3到5年可以開始獲利。