高通Q3營收較去年成長73％　但近五成是來自蘋果和解的專利收入

▲高通在第三季的營收與去年同期相比成長73％。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

高通（Qualcomm）在美股收盤後發佈了今年第三季的財報。報告顯示，高通在第三季的營收為96億美元（約新台幣3015億元），與去年同期的56億美元（約新台幣1758.9億元）相比成長73％。不過，這96億美元營收中，約48％是與蘋果達成和解後，所得到的專利收入。

此外，高通在第三季的淨利潤為21億美元（約新台幣659億元），較去年同期的12億美元（約新台幣376.9億元）成長79％；每股盈餘（EPS）為1.75美元（約新台幣54.9元），與去年同期的0.82美元（約新台幣25.7元）相比增長16%。

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市場消息指出，高通第三季的MSM晶片出貨量為1.56億，與去年同期相比下滑22％。

在高通的96億美元營收中，約48％是與蘋果達成和解後，所得到的專利收入。排除這部份收入，高通在第三季的銷售額為48.9億美元（約新台幣1535.9億元），不過，這低於市場預期的50.9億美元（約新台幣1598.7億元）。

高通預計，第四季的營收約在43-51億美元（約新台幣1350-1601億元），EPS為0.65-0.75美元（約新台幣20.4-23.5元），第四季MSM晶片的出貨量將達到1.4-1.6億。

此外，一些市場分析師預測，高通第四季的營收將達到57.2億美元（約新台幣1796.6億元），EPS約為1.10美元。