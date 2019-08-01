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先探／從除息到填息的戲碼

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（圖／先探投資週刊 提供）

除權息行情過了一半，在加權指數持強下，完成填權息或邁向填權息的個股越來越多，投資人千萬不要錯過領股息兼賺價差的好機會。

【文／黃俊超】

加權指數再次逼近一萬一千點，今年除權息公司約有一二七○家，目前已超過半數進行除權息，而當中又約有半數已經完成填權息，顯示除權息行情表現頗為熱絡，最主要的因素是台股近期持強表態，聯準會拋出降息風向球，在原本就已是低利率的環境，擁有穩定股利政策的息利股，將更能獲得資金青睞。

根據德意志證券統計，目前全球約四分之一或十三兆美元的債券為負利率，且仍在持續增加，美國十年期公債殖利率約在二．一％上下，仍是遠低於歷史平均值二．四八％，而美國聯準會走向降息，低利率環境對股市相對有利，除了成長型標的外，追求穩定報酬資金，也會朝向具有穩健股利政策的個股堆積。

請繼續往下閱讀...

次產業指標股樹立標竿

八月將持續聚焦於聯準會對未來經濟看法，寬鬆貨幣政策對股市仍具正面效益，上半年財報則將於八月中全數公告，加上下半年營運展望，盤面將更加導向基本面，對於能否順利完成填權息，將是相當重要的影響因子。以目前指數走勢來看，整體氛圍仍有利於填權息表現，建議可持續逢低布局優質的息利股。

觀察今年已經完成填權息個股的股價變化，主要有兩大類個股值得留意，第一種是原先就強勢個股票，若殖利率相對不高，有機會順著滾動式攻擊快速完成填權息，例如精元、光群雷、雙鴻、穩懋、晶心科、台表科等，這類型個股後續再創高的機會也相對高。

而另外一類則是在除權息之前雖或有攻勢，不過並不明顯，抑或是在除權息之前的幾個交易日，可能受到稅制改變等因素影響，而出現棄息賣壓，不過狀況相對輕微，且不影響多方格局，而多頭真正的攻勢發動於除權息過後，量價齊揚並突破整理區間，如全新、瀚宇博、興能高等。

後續操作還可留意由於除權息行情已經過半，許多次產業的指標性個股，已除權息並完成填權息，如半導體龍頭台積電，對於接下來同產業、同題材的即將除權息個股，可望帶來良好示範效果，則就較有機會出現擴散效果；反之，台塑四寶目前都仍處於貼息狀態，塑化類股的填權息之路恐相對黯淡。

多數高價股屬於成長股，因此殖利率相對不高，不過今年完成填權息力道頗為強勢，而股價仍在五○元之下的個股，有可能是因為所屬產業，也或許成長力道相對溫和，市場所給予本益比較低，然若拉高配息率，則殖利率也會比較高，若可以完成填權息，則報酬率已是數倍高於定存，穩健是受青睞的主因。

水泥產業在中國政策引導下，去年獲利紛紛跳升，不過亞泥因為花蓮新城山礦產礦權展延案受阻，加上六到八月為中國水泥市場淡季，目前仍處於貼息，信大也尚未填息，接下來台泥將配息三．三一元、配股○．七元，嘉泥配息一元，隨著旺季腳步，或有機會扭轉。

今年中國雨季稍長，但是由於中國政策力道增強，加大各水泥廠停窯、錯峰生產時間，在整體庫存並未顯拉高下，淡季水泥價格回檔幅度並不大，甚至部分仍高於去年同期價格，預期在雨季過後，九月至年底是傳統旺季，水泥價格將有望回溫，則在獲利走揚的利多刺激之下，填權息的機會也可望跟著增加。

水泥、石英元件漸入旺季

石英元件大廠晶技，在產業歷經多年的殺價競爭後，上游廠商相繼減產之下，供需之間逐漸找到平衡，甚至用量較大的產品有機會漲價，訂單能見度也拉長至二個月以上，上半年稅前盈餘較去年小幅衰退一．七％，而第三季為傳統旺季，營運可望優於第二季與去年同期，整體下半年也會比上半年好。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2050期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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