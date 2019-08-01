分析師：降息是屈於川普的壓力　聯準會該感到羞愧

▲聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

華爾街終於等到了它已期待數月的消息——聯準會（Fed）降息，但投資者卻對此決策表現出了懷疑及敵意。聯準會決定提前結束縮減資產負債表以防止經濟進一步下滑，但這一決定卻適得其反，美股3大指數盤中應聲重挫，周三均收跌逾1%。

部分人員先預期，降息可開啟新一輪寬鬆週期，但此一想法卻遭聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）否定。鮑威爾在記者會上表示，此次降息並非一系列長期降息的開端。聯準會目前正面臨多重困難，包括停滯的通膨、來自白宮的壓力及在經濟增長放緩的同時仍保持決策必要性等。各種矛盾的衝突混在一起，導致經濟學家們對聯準會降息的動機提出尖銳的質疑。

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屈服於川普的壓力？

日本三菱日聯銀行經濟學家魯普奇（Chris Rupkey）質疑，在失業率如此低，且經濟仍在增長的情況下，降息毫無道理。他抨擊聯準會屈從於美國總統川普的施壓，並諷刺地說，「感謝川普經濟團隊獲得總統的廣泛認同，並得到聯準會身體力行的支持。接下來會發生什麼，回歸金本位嗎？」

魯普奇認為，此時降息「不明智的」，他形容就像是到現在還在採用中世紀的醫療手法一樣，投資人最後可能會為此決定感到後悔。「今天的聯準會就像當年醫生為病人放血治病一樣。我認為他們可能為自己感到驕傲，但他們真應該感到羞恥。聯準會今天放棄了他們的獨立性，未來每一次降息，他們都將逐漸失去與經濟的實質聯繫。」

聯準會仍對上次經濟衰退保持警慎

在此之前，部分經濟學家期望此次一次性降息0.5個百分點，或者至少能開啟此後的降息周期。然而，在鮑威爾暗示今年不一定會再降息後，市場拋售隨之加據。

這一喜憂參半的消息顯示出，聯準會在控制通膨及失業率的雙重任務背景下，正在尋求平衡。一些經濟學家將之形容為「第3項任務」，聯準會如果是「預防性」降息，最終只降1碼，情況仍可能變得更糟，這可能會再次困擾決策者。

Fiera Capital投資組合經理邦松德（Candice Bangsund）表示，「聯會仍對上次經濟衰退抱持謹慎的態度，」促使他們先發制人地放寬政策。「到2020年可能還會再降息4次，考慮到目前良好的經濟背景，這似乎是不合理的。」他認為，聯準會需提高利率，「這樣下次經濟衰退來臨時，我們才有足夠的彈藥。」

在正常情況下，聯準會的目標是支持就業市場疲軟或呈障放緩。雖然經濟放緩，但消費者支出仍健康，增長率高於2%、失業率低於4%，這顯示就業已接近飽和。Western Asset基金經理人貝洛斯（John Bellows）質疑，「部分聯準會官員也為今天的降息提供了『保險』的理由，不過這些理由似乎不那麼令人信服。」