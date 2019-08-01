台灣景氣「外穩內熱」　7月PMI止跌回穩、NMI持續回升

▲根據中經院公布最新數據，7月PMI下降0.1個百分點至48%、NMI則回升2.9個百分點至54.9%。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

中華經濟研究院今（1）日公布7月台灣採購經理人指數（PMI）微幅下降0.1個百分點至48%，仍未攀升至50%「榮枯線」；非製造業經理人指數（NMI）則連續2個月擴張趨緩後，指數回升2.9個百分點至54.9%。

調查顯示，全體製造業對「未來6個月的景氣狀況」已連續3個月緊縮，但指數躍升6.4個百分點至49.3%。另觀察6大產業表現，電子暨光學產業與食品暨紡織產業皆轉為擴張，其中後者指數更是來到2018年6月以來最高，而化學暨生技醫療產業、基礎原物料產業、交通工具產業與電力暨機械設備產業等則呈現緊縮。

請繼續往下閱讀...

非製造業對「未來6個月的景氣狀況」中斷連續2個月的緊縮轉為擴張，指數回升3.4個百分點至51%。在8大產業中，零售業、營造暨不動產業、教育暨專業科學業與批發業皆呈現擴張情況，而批發業和金融保險業對於未來半年的展望呈現緊縮，其他住宿餐飲業、資訊暨通訊傳播業則持平。

▲中華經濟研究院院長陳思寬。（圖／記者紀佳妘攝）

中華經濟研究院院長陳思寬表示，電子業、食品業即將步入傳統旺季，因此7月指數皆呈現擴張態勢，但原油價格走軟，加上部分廠商進入歲修，導致產能下滑，對於化學暨生技醫療產業表現較上月來得緊縮。整體製造業目前看起來，儘管市場對不確定性有減緩，但對於下半年仍抱持保守看法，後續仍要密切關注中美貿易戰、日韓貿易戰等情勢變化，以及市場需求是否持續回穩。

從NMI來看，陳思寬指出，證券、投信投顧等金融業已有降息預期，對於未來並不會那麼悲觀，而住宿餐飲業、旅遊觀光業則在暑假旺季、中元普渡、周年慶等影響下，商業活動較上月來得活躍；至於大陸罕見限縮陸客來台自由行，她則說，來台旅客人次確實事列入參考指標之一，不過今天公布的數據是7月中旬，因此後續若有影響的話，則要看8月的數據較為準確。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫表示，7月的PMI、NMI呈現「外穩內熱」，全體製造業對未來6個月的景氣狀況幾乎接近榮枯線，以電子業來說，儘管今年蘋果新機表現沒那麼新穎，但預期仍會有換機潮，未來將會關注5G運用，而非製造業恰逢中秋節等節慶，國內業者紛紛刺激買氣，對於未來展望稍微較為樂觀。