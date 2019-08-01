謝金河：今年GDP競賽　台灣領先到第二節！

▲謝金河表示對於台灣經濟成長樂觀其成。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／台北報導

財信傳媒董事長謝金河31日在臉書發文表示，對於亞洲四小龍GDP競賽，各家經濟研究機構看法南轅北轍，但自己相對來說比較樂觀，雖然不敢百分之百肯定台灣是第一，但保證一定不會是最後一名。

主計總處公布第二季經濟成長率為2.41%，如果同樣以年成長率來看，台灣領先南韓的2.1%，也領先新加坡的0.1%，香港初估的0.6%。

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謝金河提到，從數據看來，台灣居於領先地位，但這像是一場籃球賽，現在比賽打完第二節，還有下半場要打，而目前四小龍都有尚待克服的困難。例如，南韓和日本交惡，半導體及面板下半年壓力大；台灣面臨中國取消陸客來台自由行，預計會吃掉GDP0.2%；香港陷入反送中漩渦中；新加坡受貿易戰衝擊仍大。

但慶幸的是，台灣多了一個台商回流的助力，今年台商回流帶動公民營事業的投資年增率達6.04%，對GDP貢獻1.23%，這是上半年經濟成長最大的變數。

謝金河指出，現在球賽進入下半場，台灣在出口、消費都有挑戰，但政府及民間投資仍有很大的發揮空間。過去30年，台灣的錢跑掉太多，現在才正要回流，假如小英政府更積極一點，政府策更有力道及彈性，台灣扣除陸客自由行喊停的衝擊，下半年經濟靠著投資拉動，表現不會太差。