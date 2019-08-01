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沒大錢也能買股王！　他靠買「零股」暴賺大立光

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▲小職員股市老牛抱緊大立光零股，2年累積報酬率逾3成。

圖文／鏡週刊

雨綿綿的午後，受訪者是低調不喜曝光的股市老牛，刻意閃避鏡頭的他，其實是個樂於分享的人。「中美貿易戰從去年打到現在，經歷過股災才半年多，台股又穩穩站上萬點，很多散戶不敢置信。」老牛透露，自己不僅從股災中全身而退，去年更逆勢從台股獲利12%。

「我是2010年才開始接觸台股，前3年研究不深，也繳過學費，但這不到10年的時間，我堅持一套『抱緊處理』的方法，讓持股部位增值達3倍之多。」今年還不滿40歲的老牛，股齡不如其名，沒有所謂的「老經驗」，但靠著清楚的邏輯，很早就摸索出賺錢方法。

請繼續往下閱讀...

他的「抱、緊、處、理」心法，就是挑好公司來抱、以好價格緊抱、震盪處變不驚、理智配置組合；其中，老牛很堅持，就算是好公司，進場也要買在相對低點才抱得緊。

「很多股票每年都有2成以上的價差空間」，他以台積電為例表示：「其實，最近3年台積電的高低點價差幅度都超過3成5，甚至有4成以上。」老牛從不期望買在最低、賣在最高，「可以做到的是，買在相對低點，加上公司配發的股利，再以相對高點賣出，這樣高手賺4成，但我打個8折，也有3成獲利入袋。」

投資同好許凱迪是老牛經常切磋的對象，許凱迪受訪笑說：「老牛把『抱緊處理』掛在嘴邊，我尤其佩服他買大立光賺差價的操作。」

老牛不諱言，投資成長股才有機會賺到可觀價差，尤其當龍頭股或優質股股價從高點下挫達3成，通常就是該把握的低檔，去年他靠著這樣的判斷大膽敲進大立光，大賺逾3成的價差。「它去年4月大跌，那真的是從高點腰斬，我買在3,800元，後來賣在5,000元。」

坦言自己是小職員的老牛，實際上對1張要價380萬元的大立光是買不下手的，但因為零股可以斟酌配置，今年初他循相同的模式，等到大立光股價落難跌破3,000元，又在3,500元附近進一批零股大賺價差。「大立光的現金殖利率雖然只有1、2%，但我是基於成長性買它，息少是因為未來要擴廠，尤其股價落難，公司基本面並沒改變，很值得緊抱。」

其次，好股票股價下跌，見到殖利率7%，也是老牛認為的好價格，他會搭配觀察法人動向，只要轉賣為買，加上股價止跌回穩，就會準備進場。

股市老牛投資小檔案
  • 出生：1980年
  • 學歷：政大商學院
  • 現職：小職員、財經部落客
  • 投資心法：抱、緊、處、理：挑好公司來抱、以好價格緊抱、震盪處變不驚、理智配置組合


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