陸客赴台自由行喊卡！蔡正元：經濟制裁的警告　不會只有自由行





▲針對大陸暫停47城市赴台自由行簽證，蔡正元表示，大陸經濟制裁手段不會只有自由行。（示意圖／記者季相儒攝）

記者袁茵／台北報導

大陸文化旅遊部7月31日下午突宣布「鑒於當前兩岸關係」，8月1日起暫停47個城市赴台自由行簽證，引發兩岸網友熱烈討論。前國民黨立委蔡正元表示，這很明顯的是「經濟制裁台灣的警告」，但問題癥結是會不會出現更嚴厲的其他制裁，台灣人要想清楚，大陸經濟制裁手段要是真的出手，不會只有自由行。

蔡正元1日在臉書上提到，全國政協副主席董建華日前公開指控台灣煽動香港暴亂，同時大陸也停止旅客自由行赴台觀光，「這明顯的是經濟制裁台灣的警告，問題癥結是真正的經濟制裁會不會來？或者更嚴厲的其他制裁會不會出現？」

蔡正元提及香港特首林鄭月娥修改「逃犯條例」引發民眾上街遊行抗議，「雖然基底因素是800萬香港永久居民中，尚有300萬沒有中國國籍，其中的歷史糾葛不足為外人道，但台灣卻不分藍綠趁香港『反送中暴動』，不顧因台灣而修法的前因後果，反過來以『民主自由』為說詞，借勢借端自許為『反中基地』，在董建華眼中，台灣就成了『點火的縱火犯』。」

「台灣人要想清楚，真的心裡要準備好，當『世界反中基地』，沒有白吃的午餐！」蔡正元說，大陸的經濟制裁手段要是真的出手，不會只有「自由行」，「這是政治常識！」