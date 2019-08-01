恭喜！5、6月期發票16張中千萬元　只花45元買飲料就中千萬元

▲統一發票108年5、6月期特別獎千萬元大獎，共計有16張幸運兒中大獎，。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

108年5、6月期發票千萬特別獎號碼是「46356460」，而200萬特獎號碼為「56337787」。財政部統計，本期千萬元特別獎中獎張數16張，是中獎號碼「4」開頭中，中獎張數最多；另外，二百萬元特獎也有14張中獎。財政部表示，領獎期間自8月6日起至11月5日止，中獎民眾恭喜中獎，也要記得在期限內兌獎。

各大通路公布中獎的情形，全家便利商店本期中獎發票共開出1組特別獎1000萬元，於新北市的板橋興僑店，花費45元購買2瓶飲料幸運中獎。而200萬元特獎也開出1張，於高雄漢民店開出，消費者花費45元購買一罐奶茶和熱狗，幸運獲獎。

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至於7-ELEVEN在今年5、6月期則共有3位幸運消費者獲得千萬大獎，開出的門市跟消費金額分別為，新竹縣竹東鎮竹東門市購買50元統一麵包及飲品；新北市永和區邁群門市購買56元飲品；在新北市板橋區園林門市花費85元。

特獎200萬元部分也有3位得獎者，分別是花蓮縣花蓮市名品門市購買45元統一豆漿及綠茶；花蓮縣花蓮市花道門市花費95元；台中市大安區金大安門市花費150元便當。

另外雲端發票專屬獎有2位百萬元得主；在新竹市東區埔竹門市購買20元綠茶；以及台南市北區成大門市購買92元涼麵及手卷。

全聯則是在彰化福興門市開出1,000萬元特別獎發票，總計1張，消費者花397元購買古早味肉捲、滷味拼盤、福樂蘋果牛乳等食品即中了1000萬特別獎。另宜蘭三清門市也開出1張200萬特獎，主要是購買福樂全脂保久乳、多多活菌發酵乳、波蜜果菜汁共284元。

▼108年5、6月期統一發票中獎號碼。（圖／翻攝財政部官網）