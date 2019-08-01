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組不到隊伍！老爹「霸氣5分身」打副本...兒加碼爆超狂歷史　內行1招更神

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▲組不到隊伍！老爹「霸氣5分身」打副本...超狂歷史曝光　內行1招更神。（圖／Kuang Chung授權引用）

▲老爸專注地盯著手機。（圖／Kuang Chung授權引用）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

「有人的爸爸也這麼狂嗎？」網友Kuang Chung日前在家中，目睹老爹開5台手機，自成一隊打遊戲副本，忍不住拍照po網。這一幕引起廣大共鳴，不少人笑說，求人不如靠自己；同時也有內行認為，這樣太沒效率了，並指點更高明的方法。

Kuang Chung表示，父親玩的手遊是「創世破曉」，因為生氣組不到隊伍，於是買了5支三星手機，自己組隊打副本；而他也忍不住吐槽，「不吃飯只玩手機，桌上4支、地板1支，碗還丟旁邊......。」

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▲組不到隊伍！老爹「霸氣5分身」打副本...超狂歷史曝光　內行1招更神。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲用電腦模擬器更方便、省電。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

在手遊興盛的年代，網友們已見怪不怪，不禁笑回「男人不管幾歲，內心都住著男孩~」、「不要小看爸爸、阿公級的，瘋起來很可怕」、「真的是老玩童」、「避免碰到雷隊友的最佳方式XD」、「我們老闆也是這樣，懶得跟別人組隊，乾脆自己直接練4個角色=_=」、「應該叫你老母加入老爸的戰局」。

Kuang Chung還笑說，以前父親在玩石器時代，一台電腦5開掛網，而現在電腦都放著不管，只顧著玩手機。值得一提的是，一些內行玩家直言，開那麼多台手機很沒效率，「跟你爸說...用電腦的模擬器多開視窗，會比用一堆手機更方便」、「電腦模擬器，開2、30個帳號都不是問題」

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關鍵字：打副本,手遊,創世破曉,組隊,手機

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