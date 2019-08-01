Fed主席一句話引發美股暴跌　台股開盤受拖累跌50點失守10,800

▲聯準會主席鮑爾否認本次降息是長期降息循環的開始，引發美股暴跌。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

美國聯準會（Fed）宣布10年來首次降息，但主席鮑爾卻否認本次降息是長期降息循環的開始，引發美股暴跌，道瓊指數收盤甚至下跌超過300點。而台股今（1）日上午開盤下跌50點、以10,773點開出；9點05分更一度下跌96點來到10,726點。

電子三雄表現中，股王大立光（3008）開在4235元、下跌0.35%；台積電（2330）以257.5元開出、下跌0.77%，開盤5分鐘；鴻海（2317）以77.8元開出，下跌1.01%，開盤後三者跌幅皆超過1%。

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其他權值股部分，台塑化（6505）、中華電（2412）、台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、國泰金（2882）全數開低。

此外，聯發科（2454）昨（31）日舉行法說會，第2季繳出亮眼成績單，展望下半年，聯發科蔡力行表示，聯發科一定會是全球5G的「前段班」，並預計第3季營收將為653億元到702億元之間，季增6%-14%。股價早盤以318元開出，上漲1.11%。

美國聯準會（Fed）一如市場預期，宣布降息1碼，是美國10年來首次降息，但Fed主席鮑爾否認本次降息是長期降息循環的開始，暗示今年不一定會再降息，影響美股四大指數暴跌。道瓊指數盤中一度跌逾400點，收盤創5月31日以來單日最大跌幅，那指也創6月底以來單日最大跌幅。

道瓊指數終場下跌333.75點，收26864.27點、跌幅1.23%；那斯達克指數下跌98.19點，收 8175.42點、跌幅1.19%；標普 500 指數下跌32.8點，收 2980.38點、跌幅1.09%；費城半導體指數下跌51.38點，收 1542.44點、跌幅3.22%。