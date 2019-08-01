Fed金融海嘯後首度降息1碼　中經院：難以完全解決貿易戰問題

▲美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）宣布逾10年來首次降息，不過主席鮑威爾卻否認這次是長期降息循環的開始，引發美股重挫，台股也跟著走軟，外界擔憂全球景氣是否進一步放緩。中經院院長陳思寬今（1）日表示，這次降息「有一點預防的意味」，整體經濟情勢仍存有不確定性，單靠降息也難以完全解決貿易戰對全球經濟所造成的影響。

美國聯準會在台北時間8月1日凌晨2時宣布降息1碼，調降聯邦資金利率區間至2.00%至2.25%，也是2008年金融海嘯以來首度降息，外界解讀為是「預防性降息」，為了抵擋經濟下行的風險。

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中華經濟研究院院長陳思寬今天受訪時表示，美國聯準會這次降息1碼，主要是貿易戰相互加徵關稅，整體經濟情勢仍存有不確定性，不過單靠降息難以完全解決問題，但可營造較為寬鬆環境，「有一點預防的意味」。

從美國各項經濟指標來看，陳思寬指出，儘管成長沒有那麼快速，但也還未到景氣放緩（slow down）的程度，目前看來僅是針對全球經濟不確定性做一些貨幣政策的改變。

陳思寬說，美國降息可能會造成全球金融市場的波動，相信央行將會有所因應，維持金融市場穩定，而股市表現疲弱主要是降息預期已提前反應。

中央研究院經濟研究所所長簡錦漢也提及，美國聯準會不看好未來經濟情勢選擇降息，股市下滑主要是反映這個壞消息，未來勢必對金融與貿易市場帶來一波動盪，不過並非完全是壞事，對金融業長期來說，反而是好消息，若持續降息的話，債券等金融商品，或是避險需求增加，有利金融業表現。