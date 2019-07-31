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創投大咖黃齊元接掌盛雲電商　助攻盛弘打造醫藥界亞馬遜

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▲盛弘,敏盛,躍獅,智慧藥局,陳美孜。（圖／躍獅提供）

▲盛弘醫藥提供整合性醫療後勤服務。（圖／躍獅提供）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘（8403）今（31）日宣布，力邀兩岸投資銀行重量級人物黃齊元接掌盛雲電商，誓言打造台灣醫藥獨角獸，積極布局數位醫療生態平台，助攻盛弘成為亞洲醫藥界的亞馬遜。

身為全國第一家提供整合性醫療後勤服務的盛弘醫藥集團，看好大數據、O2O (Online To Offline)及物聯網在健康醫療產業帶來的變革，去年轉投資成立盛雲，主要是一家專為診所進行數位智能服務的醫藥電商平台，目標對準台灣10,000家診所每年近200億處方用藥採購市場。

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盛弘醫藥表示，盛雲透過串聯診所現有的電子病歷系統並結合電子商務與數位內容，為診所有效分析醫藥耗用及庫存雲端管理、彈性供應診所所需的藥品、相關衛耗材及設備租賃，目標為2020年上線診所4000家，以及線上採購占比達五成。

現任藍濤亞洲總裁及台灣併購與私募股權協會創會理事長的黃齊元，具有超過30年的投資銀行和創投經驗，近年來致力於協助台灣新創及醫療數位產業的發展，將智慧化導入產業數位轉型，並主導新北市成立「亞馬遜AWS（Amazon Web Services）聯合創新中心」。

黃齊元表示，盛弘醫藥創辦人楊弘仁非常重視創新與國際化，盛雲電商結合醫藥與電商兩大商業趨勢，蘊含巨大的商機，因此非常看好盛雲的前景，期望能協助盛雲更上一層樓。

黃齊元認為，不論是亞馬遜高價收購線上藥局PillPack，或是中國大陸的阿里、騰訊在智慧醫療產業的積極佈局，建構醫療生態係是全球的大趨勢，而盛雲的出現讓屬於台灣的醫療生態系儼然成形，未來將協助盛雲尋求國際級策略夥伴，加速公司發展。

盛雲電商執行長何俊聰表示，盛雲成功結合台灣前五大診所電子病歷系統廠商，導入電子商務模組，開台一年以來客戶數突破1,600家，市場穿透率達15%，繼年初取得中華開發生醫基金投資後，又請到黃齊元總裁親自操刀，發展前景可期。

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關鍵字：盛弘,盛雲,醫藥,黃齊元

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