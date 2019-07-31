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私菸案！華膳空廚缺失裁處出爐　關務署先開罰15萬元

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▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部關務署針對華膳空廚在一週內作出處分，處15萬元罰鍰。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

國安局少校吳宗憲等人，利用陪同總統出訪期間，走私免稅菸入境，並且把萬條香菸存放在華膳空廚的保稅倉庫內，引起社會討論。針對華膳空廚的缺失，關務署今（31）日對華膳空廚處分出爐，裁罰15萬元罰鍰。

關務署官員表示，未來還會針對過去可裁罰期間（追溯3年）華膳空廚的違規行為再進一步進行處理。

請繼續往下閱讀...

國安局官員私菸案如滾雪球般愈滾愈大，而關務署在上週針對國安局官員利用華航總統專機，購買免稅菸品放在華膳空廚的保稅倉庫，召開檢討會議並且作出4大處置措施，包含要裁處華膳空廚的管理不周、加強控管保稅物品、檢討禮遇通關程序；以及等待法院判決處置菸品，在檢討會上也決定，將請華膳空廚陳述意見，並在一週內對華膳空廚進行處分。

針對華膳空廚的缺失，關務署認為，原本這些免稅菸品已經提領，應該要上飛機，確實沒有上機；且將貨品擅自移動到停機坪，已經違反海關緝私條例以及保稅倉庫設立及管理辦法。根據了解，關務署對華膳空廚裁罰結果，海關緝私條例第35條規範，視為情節重大加倍處分，處12萬元罰鍰；另外，保稅倉庫管理失當的部分，處3萬元罰鍰，共計15萬元。

根據了解，為了防止類似的情況發生，財政部也研議修正「關稅法」。如果未來發生類似像華膳空廚將保稅倉庫擅自移動貨品，最高罰鍰將從現在的3萬元，調高到300萬元，並且預計在立法院下會期討論。

▼防止國安局私菸案，關務署4大作為補破網。（圖／翻攝財政部臉書）

▲▼私菸案,關務署,作為,四大方向,。（圖／翻攝財政部臉書）

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關鍵字：國安人員,走私案,懲處,華膳空廚,保稅倉庫,黃國昌,時代力量

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