防理專監守自盜、迎戰純網銀　公股銀上緊發條

▲ 華南銀行總部。（圖／記者李鍾泉攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（31）日召開公股金融事業例會，根據了解，財政部長蘇建榮指示，要公股銀行加強網路銀行金融服務、落實政策性放款、加強理專的管理以及訓練，以及強化內稽內控等。

純網銀將加入市場 公股銀思考應戰

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其中，最為外界關注的是，金管會昨（30）日才公布純網銀的名單，LINE BANK、將來銀行、樂天國際銀行全數上榜，國內傳統銀行已經競爭激烈，再加上新型態的銀行準備加入市場，蘇建榮要各銀行思考應該如何應戰。

金融研訓院所長林士傑表示，目前「普惠金融」的金融服務缺口仍是傳統銀行無法補足的，像是金融小白（沒有與銀行往來紀錄者）、小微企業、偏鄉以及新住民者，純網銀可以透過創新科技技術彌補傳統銀行的不足。而傳統國銀現在獲利成長動力在國際金融分行（OBU）以及海外分行業務，兩者間的獲利模式就可以區分開來。

理專監守自盜華銀遭重罰 公股銀加強訓練

此外，這次開會的另一個焦點，就是理專監守自盜的行為，今年5月華南銀行爆發行員勾結外人監守自盜弊案，某分行張姓行員，涉嫌未經客戶同意，盜填提款單，盜領客戶金額上億元，昨日華銀也被金管會處1,000萬罰鍰。華南銀昨日對此發布重訊，命令解除違規行員職務，同時停止相關分行受理新客戶辦理金錢信託業務1至3個月，未來經主管機關任何改善情形後，才可開始重新辦理。為此，蘇建榮指示，公股銀行也要加強理專的訓練。

此外，公股銀行的政策貸款績效，像是對中小企業的放款、小微企業融資，以及銀行的內稽內控等，公股銀行同樣要積極推動。