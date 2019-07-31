信心回來了！銀行高階經理人　股匯市樂觀

▲銀行高階經理人7月對於經營以及市場的信心逐漸攀升。（圖／取自免費圖庫Pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導



金融研訓院今(31)日公布7月份銀行高階主管指數（BEI），由於海外業務擴張、以及美國聯聯準會即將降息，所以不論是經營面或者是市場面，信心都有上升。金融研訓院所公布的7月BEI報告顯示，綜合指數結果為60.6，較6月指數56.7上6.88%。

經營指數分數為62.8，較6月指數59.4上升5.72%，受惠於境外資金匯回專法通過，吸引更多台商海外資金回台投資，且新承作的資本支出與週轉金貸款雙雙大漲，銀行在授信、理財與信託等相關業務獲得拓展，以及目前日韓貿易戰影響，經濟部認為短期內對台灣半導體產業有轉單效應產生，以及股市正值除權息旺季行情，使存放比、稅前純益皆往上升，企金消金客戶信用風險較6月下滑。

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利息收入及手續費收入業務持續穩定看好，今年以來銀行業海外獲利明顯成長，OBU及海外分行的收入在依舊持續看好，整體經營面仍處於樂觀看法。

市場面指數分數為50.8，較6月指數44.4回升14.41%，整體看法回升至樂觀區間。利率方面，Fed 主席鮑威爾出席美國國會聽證會時，表示美國經濟前景不確定性增加，使市場對於下半年降息預期升高，銀行業者對利率續持下跌看法。

中美兩國將於上海進行貿易談判，華為出口豁免許可申請近期將進行處理，台股進入除權息旺季，國內銀行業者對未來台股看法保持樂觀；在預期美國聯準會降息、台股除權息行情、以及境外資金匯回專法通過，海外資金可望回流台灣，銀行業者對未來新台幣看法反轉為升值看法。房市方面，6月新承做房貸較上月減少39.95億元，六都房屋移轉棟數減少，銀行業者對於未來房地產與上月維持保守看法。