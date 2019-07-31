華碩美國年成長超越50%　電競筆電6月奪市佔第一

▲華碩電競筆電6月在美國奪市佔第一。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（31）日宣布電競筆電再傳捷報，根據知名市調公司最新報告顯示，ROG玩家共和國6月在美國電競筆電市佔奪下冠軍寶座，年成長率更大幅超過50%。

華碩表示，分析其強勁成長力道，主要來自華碩在美不僅以兼具輕薄行動力的ROG Zephyrus西風之神、全新升級再進化的ROG Strix，以及入門玩家首選的TUF Gaming等系列產品搶攻各需求層級玩家，入列當地熱銷機種常勝軍。

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此外，更推出創新、體驗與效能皆顛覆想像的電競航母ROG Mothership，以及與BMW Designworks Group合作的ROG Face Off概念筆電，引領玩家探索電競遊戲與科技極致結合的全新境界，成為玩家討論度居高不下的夢幻話題產品。

▲ROG日前與ESPN合作的EXP系列賽事。（圖／華碩提供）

ROG全球行銷總監連慧盈表示，越來越多玩家前仆後繼加入電競行列，並投注更多時間和心力在相關的社群活動上，因此ROG玩家共和國，除了一應俱全的豐富產品組合，並針對產品外觀、硬體及軟體應用多方面不斷突破創新，成功在全球玩家心目中，建立起極具競爭優勢的品牌差異化。

華碩表示，ROG玩家共和國持續以技術研發和設計實力，為玩家突破效能、體驗或美學上的限制，像是更輕薄有型的鎂鋁合金機身、240Hz超高更新率顯示螢幕、獨家AAS主動式空氣力學系統強化散熱效能，以及可私密載入個人專屬設置的ROG Keystone鑰石等，因此在全球市場獲得好評。

▲ROG日前與ESPN合作的EXP系列賽事。（圖／華碩提供）