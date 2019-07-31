郭台銘投資超視堺廣州10.5代線　65吋產品點燈...9月底量產

▲鴻海創辦人暨董事郭台銘。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下夏普與創辦人郭台銘合資的日本堺顯示器株式會社（SDP），轉投資的廣州超視堺10.5代面板廠，今（31）日在園區偏貼工廠舉辦生產線首片65吋產品點燈儀式，未來主要生產65吋和75吋面板產品，並預計9月底開始量產。

廣州超視堺10.5代顯示器全生態產業園項目投資達人民幣610億元（約合新台幣2780億元），相關項目在2017年3月奠基，2018年6月主體廠房封頂，預計今年9月底量產，預計產能為每月9萬片玻璃基板（玻璃基板尺寸為3370mm×2940mm），鎖定超高解析超大尺寸顯示等產品。

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廣州超視堺10.5代顯示器全生態產業園首台核心設備8K高精密曝光機，已按照計畫在今年2月中旬進駐廣州增城工廠，產線應用的全球最先進的a-Si TFT-LCD工藝，並在生產中採用了UV2AⅡ的光配向技術、雙銅製程技術、COA技術，讓生產的超高清超大尺寸顯示面板對比度高出普通面板 60%。

超視堺10.5代廠是由SDP轉投資成立，SDP則為鴻海創辦人郭台銘個人投資的SIO International Holdings Limited及夏普所合資的公司，目前相關工廠在廣州有從事顯示器、智慧電視、電子白板生產，還有研發高階顯示技術產品，意味著鴻海建構的8K生態系產業供應鏈逐步完善。