聯發科毛利率狂飆至41.9%　衝三年半來新高　

▲聯發科第2季業績亮眼。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯發科今日舉行法說會，第2季繳出亮眼成績單，不僅營收有雙位數增加，因產品組合優化，毛利率更突破41%、達41.9%，較前季增加1.2個百分點，較去年同期增加3.7個百分點，連五季成長，更創下2015年第4季、三年半以來的新高。

聯發科第2季營收615.67億元，季增16.8%，年增1.8%；營業利益為61.43億元，較前季增加93.9%，較去年同期增加50.1%；本期淨利65.3億元，每股盈餘為4.11元，較第1季2.17元增加89%、近九成。

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因各類消費性電子季節性需求回升，聯發科第2季營收615.67億元，季增16.8%，年增1.8%，在物聯網、客製化晶片及電源管理晶片等三大消費性電子產品皆有雙位數成長。

除了營收和毛利率皆增長外，聯發科第2季營業利益為61.43億元，較前季增加93.9%，較去年同期增加50.1%；營業毛利為257.9億 元，較前季增加20.1%，較去年同期增加11.6%；稅後淨利65.3億元，每股盈餘為4.11元。

展望下半年，聯發科蔡力行表示，受惠於5G強勁需求，聯發科三大產品包括Helio P90、Helio P65及甫於昨日宣布的遊戲晶片Helio G90，將會在5G手機市場中打下堅強的基礎，聯發科一定會是全球5G的「前段班」。

至於第3季表現，聯發科預計第3季營收將為653億元到702億元之間，季增6%-14%；毛利率估維持在41.5%，正負誤差1.5%；營業利益率為31%，正負誤差在2%。