Fed降息對台影響轉弱　分析師：日韓、香港成牽動台股起伏關鍵

▲ 市場預期Fed降息一碼，分析師認為股市行情大多已反映結束。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

美國聯準會（Fed）即將於美東時間31日下午14時宣布利率政策（台北時間8/1凌晨2時），市場預期會降息1碼，屆時將再牽動國際經濟市場。對於台股的影響，分析師認為，目前行情已反映得差不多，除非Fed政策有大幅轉向；另外有分析師指出，未來影響台股的主要因素將是鄰近、地區性的消息面。

國泰證期顧問處分析師簡伯儀表示，目前目前行情基本都已反映結束，除非Fed擴大降息幅度，否則大幅波動的機率不會太高。金管會主委顧立雄也認為，市場預期心理已經發酵一陣子，而台股現在撐得住的原因主要是基本面和殖利率好，預估降息後資金會往新興市場移動。

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康和證券自營部協理林倉賢分析，Fed的降息政策在美國股市帶來利多，會再小幅推動美股指數上漲大約一個星期時間，但降息1碼的情況並不到「利多出盡」的窘境。他認為，完全沒降息是利空，而降2碼才是真正利多出盡，若真的降2碼，表示市場經濟情況相當不樂觀，股市很可能會在上漲一兩天之後殺得很快。

而對於台股的未來的表現，林倉賢表示，這要關注美國降息之後的資金流動，看外資是否會流向新興市場或是台灣股市。而目前台灣市場資金活水量很夠、外資持續買進台股，降息後資金持續流入會給台股正面加分作用。

但林倉賢也提醒，美國降息的正面影響，不足以抵銷區域性消息帶來的波動，他認為，未來台股波動的主要因素將是鄰近地區的政經面消息，包含日韓、香港等地的動盪與資金流向，都將更明顯影響台股。