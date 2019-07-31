第二季經濟成長率概估2.41%領先亞洲 經長沈榮津：全年「保二」沒問題

▲經濟部長沈榮津今(31)日表示，對全年經濟成長率「保二」有信心。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

行政院主計總處今（31）日公佈第二季經濟成長概估統計為2.41%，領先亞洲各國，經濟部長沈榮津對此表示，主因在於出口及國內投資優於預期，在中美貿易戰的轉單效應，台商回台投資效益顯現下，對全年經濟成長率「保二」有信心。

全球經濟情勢前景未明，台灣今年也面臨「保2」挑戰，但主計總處今天下午公布，由於出口及國內投資表現超乎預期，第2季經濟成長概估統計為2.41%，遠高於5月預測的1.78%，增加0.63個百分點。

請繼續往下閱讀...

依據經濟部統計，在中美貿易戰的衝擊下，電腦電子及光學業是中國大陸受影響最大產業，也是出現產線移回及轉單效應最快速明顯的產業，自2018年下半年起，國內產值開始回升，今年上半年按美元計算產值增幅達16.5％。

經濟部官員指出，從統計數據發現，我國網通設備業者接自美國訂單增加，年增達45.8％，伺服器廠商則因產線移回台灣，致年增4倍；此業別中，屬301清單產品者，對美出口增90.1%，金額增加26.7億美元，對美出口成長貢獻度達八成二。

經濟部表示，台商回台投資以分散風險，截至今年7月4日為止，已有84家廠商通過資格審查，總投資金額超過4,346億元，按行業別觀察，以電子零組件業投資1,578億元最多，占總投資之36.3%，電腦電子產品及光學製品業次之，占22.0%，電力設備及配備業、機械設備業分居第3及第4，與中國大陸受301清單影響行業相仿。