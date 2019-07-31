投資、出口優於預期！　主計總處大幅上修第2季GDP至2.41%

▲主計總處今（31）日大幅上修今年第2季經濟成長率至2.27%。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處今（31）日公布國民所得概估統計，2019年第2季經濟成長率（GDP）大幅上修至2.41%，較預測值增加0.63個百分點，主要是投資及出口優於預期。

主計總處指出，中美貿易摩擦紛擾，抑制全球經濟成長動能，我國第2季按美元計價商品出口減2.58%，其中資通與視聽產品受產能回流影響增20.15%，石油煉製品也增7.45%，其餘品項則多續呈減少；經加計服務輸出後，由於來台旅客增19.01%，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長4.11%，優於5月預測值的2.21%。

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至於內需方面，第2季因新車銷售增溫，加上電動機車銷售亮眼及百貨新商場加入營運，整體零售業營業額增3.93%，餐飲業也增4.01%，但股票成交值續減21.27%，另來台旅客人次增19.01% （在台消費屬服務輸出，反映於民間消費指標部分應剔除）；併計其他各項並剔除物價因素後，概估第2季民間消費成長1.57%。

另在資本形成方面，第2季營建工程投資持續成長，營業用大客車、貨車及飛機等投資增加，推升運輸工具投資，加上國內半導體廠商資本支出增加，新台幣計價資本設備進口增21.80%；併計智慧財產及存貨變動，並剔除物價變動因素後，概估資本形成實質成長6.04%，也優於5月預測的5.30%。