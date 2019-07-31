賴正鎰提調降、廢除房地合一稅　財部：檢討過不可行

▲▼商總理事長賴正鎰今日提出調降房地合一稅。（圖／記者詹宜軒攝）

記者吳靜君／台北報導

針對商總董事長賴正鎰今（31）日提到，希望短期內買賣的不動產最高稅率從45%降至20%，甚至是退場，財政部表示，檢討過但是不可行。

所謂房地合一稅新制是，105年1月1日以後取得或103年1月2日以後取得，且持有期間在2年以內的房屋、土地，在105年1月1日以後出售者，都屬房地合一新制的課稅範圍。課稅所得是房屋、土地交易所得成本費用以及依土地稅法規定計算的土地漲價總數，一年內賣出課徵稅率是45%；持有期間超過1年，未逾2年則是35%；持有期間超過2年，未逾10年為20%；持有期間超過10年則為15%。不過如果符合自用且持有超過6年則有400萬元的免稅額，就超過部分按稅率10%課徵所得稅。

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賴正鎰商總正在向政府提出建議，在近幾年修訂的房地合一稅，商總、不動產建築公會等相關行業將向政府提出修法，針對一年內買賣獲利，稅率從最高45％稅率，降回來到20％，持有一到二年，從35％調低到10％，持有兩年以上稅率予以全免。甚至，建議乾脆考慮，讓房地合一稅，廢除退場。

財政部表示，房地合一稅主要目的是抑制短期買賣、移轉（炒房）為目的，並且是「有所得」才會課稅；而地價稅則是平均地權的概念（避免囤房），並採取累進稅率，持有土地較多的人才會面臨到高地價稅的問題。財政部認為，這些稅制有檢討過，要調整並不可行。