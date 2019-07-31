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監理沙盒又通過3案　「以基金換基金」不用贖回最快年底上路

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▲▼ 金管會主委顧立雄。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會去年4月底通過金融監理沙盒條例、5月開放業者申請，金管會主委顧立雄今（31）日表示，近期通過金融監理沙盒的案件共有3件，包括國泰人壽與易遊網的異業結合、北富銀與台新銀跨行轉帳技術、好好投資與遠東商銀合作的基金互換，最快今年底就可上路實驗。

金管會主委顧立雄今天透露，近期通過3件案子，首先是國泰人壽與易遊網的異業結合，過去買旅遊平安險須從旅遊業的網站，再超連結回到保險公司的網站，現在雙方透過合作，直接在易遊網的網站上設立保險專區，保險費可由易遊網收取，每月結算給國泰人壽。

至於易遊網是否算保經保代，顧立雄說，這兩家公司都需要經過豁免，因為旅遊業也是特許行業。按照規定來說，不能兼營非旅遊業相關業務，未來若實驗成功的話，保險局將會進行相關法規的修改。

第二案則是台北富邦銀行實驗用區塊鏈做底層技術，與台新銀行進行跨行轉帳，先前匯款是金流加資訊流透過財金公司，未來區塊鏈讓個資設有節點，在允許的區域內可從這家銀行匯至另家銀行，現在是資訊流可以不用透過財金公司，即是驗證區塊鏈技術，讓資訊是無誤的。

顧立雄指出，在財金公司金流健全的情況之下，也許實用性並沒有那麼高，但若是跨境匯款，則可能提高實用性，現階段跨境匯款需花費幾天的時間，若用區塊鏈的方式，未來的時間將會很快。

最後一案是好好投資與遠東商銀合作，透過區塊鏈的技術，在好好投資平台上採用會員制的方式，「以基金換基金」，不需要透過金融機構只能申購或贖回的方式，主要是以新台幣計價的基金互換為主。

顧立雄表示，民眾買基金後若想換，可以用對價的方式來交換，而好好投資每月都會收取一定的費用，不過目前僅限於遠東商銀所賣的基金才能做交換的互動；這3案最快今年底就可上路實驗。

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