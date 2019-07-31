外媒：蘋果若想成功轉型　是時候大幅降低iPhone售價了

▲iPhone XR已成為美國最暢銷的iPhone機款。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果周二（30日）盤後公布2019會計年度第三季財報表現亮眼，不僅營收創下歷年同期新高，其每股盈餘及財測均優於華爾街預期，其中服務業務營收更是創下歷來新高。蘋果在電話會議上透露，未來將全力投入服務事業，對此，外媒認為，蘋果若真的想轉型為一家「服務」公司，那更應進一步降低iPhone售價。

彭博報導，蘋果截至6月29日的第三季財報顯示，該公司持續受到智慧型手機市場銷售停滯的衝擊。蘋果Q3總營收較去年同期小增1%至538億美元，不過過去一直是蘋果主要收入來源的iPhone營收卻從去年同期的295億美元大減12%至260億美元，使得iPhone佔蘋果整體營收比重下滑至48%，為2012年第四季以來，首次低於50%。而蘋果對截至9月份的財季的預測差不多也是這樣。這種結果可理解為，蘋果的服務業務及穿戴裝置等產品對蘋果的貢獻度提高，但這同時也顯示出iPhone銷售持續下滑的頹勢。

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儘管蘋果及其他科技巨頭一樣，大多都實現了營收增長，但蘋果的增長幅度相較之下卻小得多，且就目前來看不太可能有太大的起色。蘋果周二盤後股價上漲的主因，可能是因為蘋果對下一財季的營收展望並不像分析師先前擔心的那麽糟糕。

值得讚許的是，蘋果最新財報顯示，該公司已能從iPhone應用程式、AirPods、Apple Watch中增加收入，這有助於蘋果持續為iPhone以外的產品更新迭代，並推出全新產品。但儘管非iPhone產品及服務業務的銷售在過去9個月來較去年同期增長了126億美元，也無法抵銷iPhone高達191億美元的營收降幅。增長疲軟加上支出攀升，將蘋果的營業利益率拖累至10年來最低點。

▲據CIRP發布蘋果服務與iPhone用戶關係的最新數據，今年4月至6月間有35%的iPhone用戶註冊了Apple Music。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

從目前的趨勢來看，蘋果的硬體增長明顯放緩。根據伯恩斯坦研究（Bernstein Research）近期的一項分析，從2015年至今年，蘋果硬體產品業務的複合年均增長率將略呈負數。蘋果強調，全球的iPhone、iPad及Mac電腦的用戶數不斷增加，其中包括蘋果產品的新買家及購買二手設備的人。但若新iPhone的銷售並無明顯變化，那蘋果硬體產品的全球用戶量將很難保持增長。

因次，即便是維持適度的營收增長及保持利潤穩定，蘋果也需要不斷地向iPhone及其他蘋果設備的使用者推出新的產品或更新的附加產品，最重要的是，得說服他們購買。而啟動該策略的其中一種方法，便是大幅降低iPhone的售價，並利用這些產品向消費者推銷蘋果的音樂串流服務Apple Music、雲端服務iCloud、遊戲訂閱服務及Apple Watch等輔助設備。

購買Apple Watch的消費者大多同時也是iPhone用戶，而每當iPhone用戶決定換掉其手中的舊款iPhone時，便是蘋果鼓勵消費者購買更多其產品的機會。這種策略簡單粗暴，但正是蘋果現在所需要的。

無論是公開還是隱密的，蘋果已經試圖在調降iPhone的售價了。根據市場研究機構Consumer Intelligence Research Partners的數據，去年，除了價格超過1000美元的iPhone機款外，價格低於750美元的iPhone XR已成為美國最暢銷的iPhone機款。此外，蘋果也為舊iPhone的使用者推出慷慨的舊換新促銷，同時也在中國大陸提供折扣來應對iPhone在大陸地區的銷售困境，並於部分國家及地區顯著下調iPhone售價。

或許正是蘋果這一系列行動及iPhone XR的推出，讓iPhone免於陷入更糟的境地。從iPhone XR的成功來看，蘋果或許能以更積極降價的手段來適應未來。

▲購買Apple Watch的消費者大多同時也是iPhone用戶。（圖／達志影像／美聯社）

與蘋果相比，Google的智慧型手機部門小得多，但據該松的說法，在推出起價不到400美元的Pixel系列智慧型手機後，其Pixel智慧型手機的銷量較同期增長了一倍以上。蘋果仍可以向鐵桿果粉銷售高階版本的iPhone，但降低高階iPhone的更迭頻率，並將重點放在Pixel價位符合大眾市場的iPhone版本上。這麼做的目標不是追求市佔，而是為了讓更多使用者有理由拋棄手中的舊款手機。

值得注意的是，即使大規模削減iPhone售價，蘋果設備的使用人數也不會大幅增加。大部分購買新iPhone的人都是原有的iPhone用戶。用三年前的iPhone機型抵價換購新iPhone的消費者並不會改變蘋果手機的用戶數量。但新款iPhone能讓使用者更容易接受購買額外的蘋果產品、註冊AppleCare保固延長計畫或訂閱蘋果不斷增長的服務等。

蘋果能否成為真正的「服務」公司仍不得而知，畢竟舊有的模式難以打破。蘋果推出的Apple Music音樂串流，及即將推出的影音串流等訂閱服務與蘋果自家設備的聯系過於緊密，因此難以吸引那些非蘋果用戶。蘋果已故聯合創辦人賈伯斯（Steve Jobs）曾說，蘋果願意蠶食自己。若蘋果想要超越硬體公司的範疇，是時候嘗試停止其舊有的硬體業務模式了。