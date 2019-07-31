「好享退」投資專案累積11萬人報名　顧立雄：多一個零相當意外

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

在基富通平台上執行的「好享退」全民退休投資專案今（31）日舉行上線記者會，基富通表示，經過三個月的報名，總計獲得逾11萬名民眾報名參與，反映國人對於退休規劃的重視逐漸加深。

基富通董事長林修銘表示，此專案在一開始就有14間公司報名，最後由3家脫穎而出，能獲得這麼多人的共襄盛舉，也意味國人對退休準備意識持續抬頭，並進一步化為行動，為往後的退休生活做準備。

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金管會主委顧立雄在致詞表示，在一開始在推動此專案時也未想到會得到如此好成績，原本只預期會有一萬人報名，但報名人次整整多了一個零，讓他相當意外。

▲ 基富通董事長林修銘。（圖／記者李瑞瑾攝）

而對於未來是否有機會開放下一波專案，林修銘則認為，最重要是先把這一波做好，為全民未來退休規劃做準備，如果之後能夠引起更多人的共鳴與重視，未來也才有機會再繼續發展。

現在民眾對於退修準備越來越重視，林修銘建議，退休準備要及早，並且要保持有紀律、「定期定額」的投資概念，才能為未來退休生活做穩定準備。

▲ 基富通總經理黃致淵。（圖／記者李瑞瑾攝）

基富通總經理黃致淵表示，「好享退」全民退休投資專案自4月11日開放報名三個月內報名參加民眾合計達11萬2,847名。已報名民眾可以到基富通官網的「好享退」專區選定適合自己退休準備的基金標的，不論是依照風險屬性如積極、穩健、保守，或想依照距離退休的時間如10年、20年、30年，專區內有由三家基金公司安聯、國泰、群益投信規劃，兩種類型、九檔基金產品提供投資人做選擇。