7大工商團體親訪勞動部長　基本工資盼「能不調就不調」

▲勞動部次長林明裕。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

7大工商團體今（31）日拜會勞動部長許銘春，會中討論基本工資是否調漲以及罷工預告期是否訂定等議題，勞動部次長林明裕轉述時指出，工商團體有表達「能不調就不調」，不過勞動部仍希望能夠擺脫低薪，透過基本工資審議委員會參與審議後得到最好的局面。

台灣目前基本工資月薪為2萬3,100元、時薪150元，林明裕會後指出，透過大數據分析，目前以基本工資為投保薪資的本勞136萬人、外勞43萬人，另有52萬人領基本工資的時薪，其中又以保全、清潔、批發、商場、餐飲等服務人員占多數。

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林明裕表示，工商團體表達「能不調就不調」，站在照顧勞工的立場，一定會盡全力，至於時薪的部分，工商團體希望能夠考慮對於二度就業的中高齡者、年輕學子，對於非典型的勞工已經連續調升約30%以上，希望能夠體會到企業經營不易。

林明裕說，以勞動部立場來說，希望擺脫低薪困局、照顧邊際勞工，期盼參考CPI、GDP等相關指數，透過基本工資審議委員會參與審議能夠得到最好的局面。

至於工商團體認為應訂定罷工預告期一事，林明裕指出，周一召開座談會廣泛蒐集各界意見，將會納入下波修法的意見。目前有立委提案擬在民航法中增訂罷工預告期，將會尊重委員的提案，但審議會在立法院的交通委員會進行，若是有聯席會議，會順著委員的提案，表達相關看法，因為「我們不可能表達不同的意見」。

林明裕說，若是在民航法增訂罷工預告期，違反相關規定可能會受到行政處分，但仍不會影響罷工的合法性，不過經過幾次罷工經驗後，也許能獲得社會大眾支持。