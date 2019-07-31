又爆案外案！時代力量立委高潞助理拿到勞部167.5萬標案　勞動部：已送監察院調查

▲勞動部。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

時代力量立委高潞以用遭爆料，她的助理以台灣原住民族人文關懷協會的標案，拿到勞動部167.5萬元補助，被視為「利益衝突」；勞動部對此表示，該案是否違反「公職人員利益衝突迴避法」，已送請監察院處理。

針對立法院立委高潞以用的助理陳恩澤涉嫌違反「公職人員利益衝突迴避法」一事，勞動部勞安所經主動清查，其中今年度「原住民族勞工對職災之認知、態度及行為意向調查」研究案的得標廠商為台灣原住民族人文關懷協會，負責人為陳恩澤，決標金額為新台幣167.5萬元，履約期限為108年4月18日起至11月29日止。不過該協會未主動在投標文件內據實表明其身分關係。

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再者是勞安所除已依「公職人員利益衝突迴避法」第14條第2項及第3項的規定公開交易行為及身分關係外，對於該協會是否涉及「公職人員利益衝突迴避法」等相關規定，已送請監察院處理。

第三，該協會涉及違反「公職人員利益衝突迴避法」一事，勞安所將視該標案的契約內容及相關法規，不排除解除或終止其契約的執行。

最後是勞安所依科學技術基本法及科學技術研究發展採購作要點相關規定辦理採購作業，非屬政府採購法的招標作業，無須於政府電子採購網公告，因此依規定科研採購案件均在勞安所科研採購網公開查詢。