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大立光、鴻海漲勢拉不動大盤　台股下跌7點收10,823點

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▲▼ 股市示意圖 。（圖／路透）

▲ 台股今收盤下跌7點、收在10,823點。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（31）日開盤小跌6點，隨後一路走低至10,754點後拉回，並一度翻紅，但買盤動能不足仍舊以下跌坐收，終場下跌7點、收在10,823點，跌幅0.07%，成交量1,282億元。

受到蘋果財報激勵，大立光與鴻海皆開高走高，帶動大盤回檔，大立光（3008）漲逾百元，收在4250元、上漲3.03%；鴻海（2317）以78.6元開出，上漲1.03%。而台積電（2330）則是收在259.5元、下跌0.19％。

請繼續往下閱讀...

蘋果財報表現優於預期，蘋概股漲跌互見，台郡（6269）盤中飆至漲停，精元（2387）漲幅來到8.57%，台達電（2308）則上漲1.68%，新日興（3376）、燿華（2367）也有超過4%漲幅；南亞科（2408）、和碩（4938）則是有超過2%跌幅。

純網銀相關個股收盤表現，中華電（2412）上漲0.47%、國票金（2889）、兆豐金（2886）以平盤作收、富邦金（2881）下跌0.69%。

在收購案確定之後，瀚宇博（5469）今早開盤下跌4.73%，甚至一度跌停，終場下跌6.23%，嘉聯益（6153）跌停至32.6元。

此外，前兩天受到收購弊案影響的如興（4414）今日反彈，終場收在12.2元、上漲2.09%。

ET快訊
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關鍵字：台股,股市,股票,台積電,鴻海,大立光

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