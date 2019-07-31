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吳澤成擬選宜蘭立委　陳歐珀：綠營分裂會影響台灣民主

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▲▼普悠瑪出軌事件第三次家屬說明會，交通部代理部長王國材與政務委員吳澤成等人交換意見。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院政務委員兼公共工程委員會主委吳澤成。（資料照／記者林敬旻攝

記者徐政璿／台北報導

曾代理宜蘭縣長的行政院政務委員兼公共工程委員會主委吳澤成，傳出有意回宜蘭以「無黨籍」身分參選下屆區域立委，為綠營宜蘭選情埋隱憂。對此，爭取連任的民進黨立委陳歐珀透過國會辦公室發出聲明表示，若因為泛綠陣營的分裂，導致國民黨候選人當選，對台灣的民主自由及總統蔡英文的連任之路都會有很大的影響。

陳歐珀表示，吳澤成政委目前奉行政院長蘇貞昌指示擔任中央地方溝通平台召集人，「與歐珀合作愉快」，這段期間在各項建設的推動上也有重大進展，例如陽醫二期擴建、鐵路高架、竹科宜蘭基地等，希望吳政委能夠繼續在公共工程委員會與歐珀合作，為宜蘭縣民謀福利。

陳歐珀說，經過兩任立委的歷練，對於立法院的相關事務非常熟悉，也曾與許多同仁一起為國人爭取有益的法案，宜蘭的發展正值關鍵，台灣的民主更面臨挑戰，立法院需要即戰力，他會虛心傾聽鄉親的需要，用8年來累積的經驗與人脈，更加積極為縣民拚建設、顧生活。

陳歐珀說，在蔡英文執政下，宜蘭縣一些重大建設也獲得大力支持，如陽醫第二期工程中央全額補助30億元，縣內橋梁改建、治山防洪、重大交通建設、高壓鐵塔地下化、前瞻計畫等等總計超過300億元經費。

陳歐珀說，明年立委的每一席都將影響如何守護台灣、守住民主，若因為泛綠陣營的分裂，導致國民黨候選人當選，對台灣的民主自由及蔡英文總統的連任之路都會有很大的影響。

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