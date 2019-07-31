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Sony首季合併營益創新高　連續三年刷新同期新高記錄

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▲▼索尼（Sony）。（圖／路透）

▲SONY公司由虧轉盈。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

Sony稍早公佈財報，今年4至6月的合併營業利益較去年同期增加18.4%，達2309億日圓，也是連續3年同期刷新最高紀錄。

不過，Sony手機的出貨量仍持續下跌，相比去年同期可賣出200萬支手機，到了本季已大幅下降至90萬支，減幅超過5成。但透過營運、人事精簡，營運成本相對減少，手機業務轉虧為盈。

請繼續往下閱讀...

Sony在三月底到六月底之間賣出了320萬台PS4，PS4 在2018年銷量極為穩定，賣出了1,780萬台，僅比2017年少了120萬台，但相比之下，上一季的320萬就顯得有些慘淡，Sony也指出在主機生命週期的最後，銷量的降低是可以預期的，並且隨之調降了銷量預期。

在家用遊戲主機 PS4 硬體、電視、智慧型手機等，也因銷售計畫作出了下修，原本的增收預測故轉換為減收。

遊戲與網路服務部門的銷售額，預估年減4.7%至2.2兆日圓，較原先預測減少了0.1兆日圓。電子產品與解決方案部門的銷售額，預估年減6.9%至2.16兆日圓，較原先預測減少0.8兆日圓。

Sony的首席財務長十時裕樹在財報說明會上提到了PS4。他說到「曾在 5 月時提到下一代主機情報，銷售表現雖然稍微遜於預測，不會勉強來進行銷售，並會繼續好好確保獲利」。

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