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沒時間看盤也能投資！券商推智慧系統　自動追蹤行情、委託送單、幫掌握買賣時機

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▲▼投資，集保所。（圖／pixabay）

▲ 投資人若是沒時間盯盤，在市場大幅波動時很可能造成虧損。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

投資人常因上班開會、外出工作或度假而無法看盤，倘若行情發生大幅波動，往往影響投資計劃甚至虧損，但若系統可以依照投資人設定觸發條件自動追蹤行情、委託送單，就可以適時停損停利，就算不看盤也不會錯失行情。

為了幫助投資人順利執行投資計劃，元富證券日前推出「智能雲端條件單」系統，提供投資人預約設定證券、期貨、選擇權商品的「條件單」，投資人只要完成「下單指示條件」設定後，系統將自動追蹤行情，並在雲端進行行情自動觸價，當條件觸發時，可選擇email到價通知或依指示下單，讓投資人即時掌握買賣時機點，建立一套適合自己的投資模式。

請繼續往下閱讀...

元富證券說明，「智能雲端條件單」共有六大特點，第一點「自動觸價好簡單」：條件單一旦設定啟動，系統即開始自動觸價，跟隨時盯盤的日子說再見。

第二點「無需登入好輕鬆」：監控期間，不需登入系統，開會外出都不怕行情翻轉。

第三點「條件監控好精準」提供單項、複合條件監控功能，監控標的與下單標的無需相同，不僅可跨標的，更提供跨市場條件設定，讓設定的條件更彈性多元精準到位。

第四點「即時觸發超給力」監控條件觸發時，可依照指示委託下單，即時鎖利或停損更給力。

第五點「長效監控好省心」證券條件單監控期間最長可設定至14天，方便又省心。

第六點「手機電腦雙支援」，手機可透過元富行動達人APP、電腦藉由元富雲端條件單web皆可操作。

元富證券表示，近年來致力於發展行動理財領域，日前「智能行動選股APP」也奪下第十六屆國家品牌玉山獎「最佳產品」。本次推出的「智能雲端條件單」，希望藉由金融科技技術的輔助，幫助投資人把握獲利降低損失，增加投資獲利的機會。

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關鍵字：智能雲端條件單,元富證券

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